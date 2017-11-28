Минобороны заключило меморандум с "Майкрософт Украина"

"Предметом Меморандума является взаимодействие по направлению внедрения современных информационных технологий в сфере обороны с учетом стандартов и подходов НАТО", - говорится в сообщении.

По информации управления информационных технологий Министерства обороны Украины, сотрудничество предусматривает привлечение существующего опыта сотрудничества Microsoft с вооруженными силами государств-членов НАТО, стран ЕС и США к построению защищенной ИТ-инфраструктуры Министерства обороны Украины, внедрение информационных систем оборонного назначения и обеспечения необходимого уровня их надежности, а также оказание поддержки в подготовке ИТ-специалистов Министерства обороны Украины.

Напомним, Министерство обороны Украины планирует создать подразделение, которое будет заниматься реформированием украинского войска. Об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак во время встречи с иностранными стратегическими советниками высокого уровня Комитета реформ Минобороны и ВСУ.