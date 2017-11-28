Міноборони уклало меморандум з "Майкрософт Україна"

“Предметом Меморандуму є взаємодія за напрямом впровадження сучасних інформаційних технологій у сфері оборони з урахуванням стандартів та підходів НАТО”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією управління інформаційних технологій Міністерства оборони України, співробітництво передбачає залучення існуючого досвіду співпраці Microsoft із збройними силами держав-членів НАТО, держав ЄС та США до побудови захищеної ІТ-інфраструктури Міністерства оборони України, впровадження інформаційних систем оборонного призначення та забезпечення необхідного рівня їх надійності, а також надання підтримки у підготовці ІТ-фахівців Міністерства оборони України.

Нагадаємо, Міністерство оборони України планує створити підрозділ, який опікуватиметься реформуванням українського війська. Про це сказав міністр оборони України Степан Полторак під час зустрічі з іноземними стратегічними радниками високого рівня Комітету реформ Міноборони та ЗСУ.