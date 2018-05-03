Минобороны: трое раненых на Донбассе военных в удовлетворительном состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения боевых действий на Донбассе трое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"В результате вражеских обстрелов получили ранения трое наших защитников. Они были эвакуированы в военно-медицинские госпитали. Состояние здоровья наших защитников оценивается как удовлетворительное", - сообщил Гуцуляк.
Всего в течение минувших суток на Донбассе был зафиксирован 51 обстрел позиции Вооруженных сил Украины, все они определены как прицельные. Из них 14 обстрелов состоялось на луганском направлении, и 37 - на донецком. Украинским военным 44 раза приходилось открывать огонь.
Как сообщал УНН, пропавший на Донбассе военный самовольно перешел на неподконтрольную территорию из-за долгов.