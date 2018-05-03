Минобороны: трое раненых на Донбассе военных в удовлетворительном состоянии

"В результате вражеских обстрелов получили ранения трое наших защитников. Они были эвакуированы в военно-медицинские госпитали. Состояние здоровья наших защитников оценивается как удовлетворительное", - сообщил Гуцуляк.

Всего в течение минувших суток на Донбассе был зафиксирован 51 обстрел позиции Вооруженных сил Украины, все они определены как прицельные. Из них 14 обстрелов состоялось на луганском направлении, и 37 - на донецком. Украинским военным 44 раза приходилось открывать огонь.

Как сообщал УНН, пропавший на Донбассе военный самовольно перешел на неподконтрольную территорию из-за долгов.