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Минобороны: трое раненых на Донбассе военных в удовлетворительном состоянии

Киев • УНН

 • 7428 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения боевых действий на Донбассе трое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

Минобороны: трое раненых на Донбассе военных в удовлетворительном состоянии

"В результате вражеских обстрелов получили ранения трое наших защитников. Они были эвакуированы в военно-медицинские госпитали. Состояние здоровья наших защитников оценивается как удовлетворительное", - сообщил Гуцуляк.

Всего в течение минувших суток на Донбассе был зафиксирован 51 обстрел позиции Вооруженных сил Украины, все они определены как прицельные. Из них 14 обстрелов состоялось на луганском направлении, и 37 - на донецком. Украинским военным 44 раза приходилось открывать огонь.

Как сообщал УНН, пропавший на Донбассе военный самовольно перешел на неподконтрольную территорию из-за долгов.

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