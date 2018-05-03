Міноборони: троє поранених на Донбасі військових перебувають у задовільному стані
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення бойових дій на Донбасі троє українських військовослужбовців зазнали поранення. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“Внаслідок ворожих обстрілів отримали поранення троє наших захисників. Їх було евакуйовано до військово-медичних госпіталів. Стан здоров’я наших захисників оцінюється як задовільний”, — повідомив Гуцуляк.
Загалом протягом минулої доби на Донбасі було зафіксовано 51 обстріл позиції Збройних сил України, всі вони визначені як прицільні. З них 14 обстрілів відбулось на луганському напрямку, та 37 — на донецькому. Українським військовим 44 рази доводилось відкривати вогонь у відповідь.
Як повідомляв УНН, зниклий на Донбасі військовий самовільно перейшов на непідконтрольну територію через борги.