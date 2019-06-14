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Минобороны США поможет Украине разыскать пленных и пропавших во Вьетнамской войне

Киев • УНН

 • 9775 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Минветеранов Украине и Управления Министерства обороны США подписали меморандум по розыску военнопленных и пропавших без вести в советские времена, которые принимали участие в боевых действиях во Вьетнамской войне или проходили военную службу во Вьетнаме. Об этом сообщает пресс-служба Минветеранив, передает УНН.

Минобороны США поможет Украине разыскать пленных и пропавших во Вьетнамской войне

Так, согласно документу, участники намерены в рамках украинского и американского законодательства, а также с помощью имеющихся ресурсов, привлекаться к поиску украинских ветеранов советских времен, которые принимали участие в боевых действиях во Вьетнамской войне в 1959-1975 гг., или проходивших военную службу во Вьетнаме в 1975-1986 гг.

"Также предусматривается предоставление доступа к этим ветеранам с целью интервьюирования по имеющейся у них информации о военных операциях, в ходе которых военные США попали в плен или пропали без вести", - отметила Министр по делам ветеранов Ирина Фриз.
Помимо прочего, будут проводиться совместные заседания участников, связанные с вопросами, охваченными этим Меморандумом.

Как сообщал УНН, США передали украинским военным современные контрбатарейная радары.

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