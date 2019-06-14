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Міноборони США допоможе Україні розшукати полонених та зниклих у В’єтнамській війні

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Мінветеранів України та Управління Міністерства оборони США підписали меморандум з розшуку військовополонених та зниклих безвісти у радянські часи, які брали участь у бойових діях у В’єтнамській війні або проходили військову службу у В’єтнамі. Про це повідомляє прес-служба Мінветеранів, передає УНН.

Міноборони США допоможе Україні розшукати полонених та зниклих у В’єтнамській війні

Так, відповідно до документа, учасники мають намір, у рамках українського та американського законодавств, а також за допомогою наявних ресурсів, залучатись до пошуку українських ветеранів радянських часів, які брали участь у бойових діях у В’єтнамській війні у 1959-1975 рр., або які проходили військову службу у В’єтнамі в 1975-1986 рр.

"Також передбачається надання доступу до цих ветеранів з метою інтерв’ювання щодо наявної в них інформації про військові операції, у ході яких військові США потрапили у полон або зникли безвісти", - зазначила Міністр у справах ветеранів Ірина Фріз.
Крім іншого, будуть проводитися спільні засідання Учасників, пов’язані з питаннями, охопленими цим Меморандумом.

Як повідомляв УНН, США передали українським військовим сучасні контрбатарейні радари.

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