Міноборони США допоможе Україні розшукати полонених та зниклих у В’єтнамській війні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Мінветеранів України та Управління Міністерства оборони США підписали меморандум з розшуку військовополонених та зниклих безвісти у радянські часи, які брали участь у бойових діях у В’єтнамській війні або проходили військову службу у В’єтнамі. Про це повідомляє прес-служба Мінветеранів, передає УНН.
Так, відповідно до документа, учасники мають намір, у рамках українського та американського законодавств, а також за допомогою наявних ресурсів, залучатись до пошуку українських ветеранів радянських часів, які брали участь у бойових діях у В’єтнамській війні у 1959-1975 рр., або які проходили військову службу у В’єтнамі в 1975-1986 рр.
"Також передбачається надання доступу до цих ветеранів з метою інтерв’ювання щодо наявної в них інформації про військові операції, у ході яких військові США потрапили у полон або зникли безвісти", - зазначила Міністр у справах ветеранів Ірина Фріз.
Крім іншого, будуть проводитися спільні засідання Учасників, пов’язані з питаннями, охопленими цим Меморандумом.
Як повідомляв УНН, США передали українським військовим сучасні контрбатарейні радари.