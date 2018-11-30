Минобороны проводит пополнение всех запасов ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Министерство обороны Украины проводит работу по пополнению всех видов запасов для обеспечения выполнения боевых задач Вооруженных сил Украины. Об этом во время совещания по обороноспособности страны при участии Президента Украины заявил министр обороны Степан Полторак, передает корреспондент УНН.
"Сегодня мы проводим работу по пополнению всех видов запасов - тех, которые бы обеспечили выполнение боевых задач ВСУ. Также мы организовали взаимодействие предприятий "Укроборонпрома" с другими предприятиями по ускорению поставки вооружения и техники в строй Вооруженных сил Украины", - заявил Полторак.
Ранее Президент Порошенко заявил, что ВСУ передислоцируются в район возможной атаки России. Также он заметил, что "во время режима военного положения права ВСУ значительно увеличиваются".
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрила военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях.
Согласно президентскому указу, военное положение вводится с 14:00 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018 года. 28 ноября Президент подписал закон на утверждение этого указа, его опубликовали в тот же день. Закон предусматривает введение военного положения в 10 областях Украины.