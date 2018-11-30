Міноборони проводить поповнення усіх запасів ЗСУ

"Сьогодні ми проводимо роботу по поповненню усіх видів запасів – тих, які б забезпечили виконання бойових завдань ЗСУ. Також ми організували взаємодію підприємств "Укроборонпрому" з іншими підприємствами щодо прискорення поставки озброєння та техніки до строю Збройних сил України", - заявив Полторак.

Раніше Президент Порошенко заявив, що ЗСУ передислоковуються до району можливої атаки Росії. Також він зауважував, що "під час режиму воєнного стану права ЗСУ значно збільшуються".

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях.

Згідно з президентським указом, воєнний стан вводиться із 14:00 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року. 28 листопада Президент підписав закон на затвердження цього указу, його опублікували у той же день. Закон передбачає введення воєнного стану у 10 областях України.