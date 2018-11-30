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Міноборони проводить поповнення усіх запасів ЗСУ

Міноборони проводить поповнення усіх запасів ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Міністерство оборони України проводить роботу із поповнення усіх видів запасів для забезпечення виконання бойових завдань Збройних сил України. Про це під час наради щодо обороноздатності країни за участю Президента України заявив міністр оборони Степан Полторак, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні ми проводимо роботу по поповненню усіх видів запасів – тих, які б забезпечили виконання бойових завдань ЗСУ. Також ми організували взаємодію підприємств "Укроборонпрому" з іншими підприємствами щодо прискорення поставки озброєння та техніки до строю Збройних сил України", - заявив Полторак.

Раніше Президент Порошенко заявив, що ЗСУ передислоковуються до району можливої атаки Росії. Також він зауважував, що "під час режиму воєнного стану права ЗСУ значно збільшуються". 

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях.

Згідно з президентським указом, воєнний стан вводиться із 14:00 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року. 28 листопада Президент підписав закон на затвердження цього указу, його опублікували у той же день. Закон передбачає введення воєнного стану у 10 областях України.

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