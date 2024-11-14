Минобороны планирует инициировать проверки заведений, которые проводят ВВК

Министерство обороны Украины планирует инициировать возможность проведения проверок, мониторинга учреждений, которые проводят ВВК, с помощью определенных инспекционных механизмов. Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, передает УНН.

Если в армию мобилизуют людей, которые не должны быть призванными по состоянию здоровья - это нарушение приказа №402 Министерства обороны. В приказе все прописано - сказал Лазуткин.

По его словам, ответственность за такие случаи лежит на врачах военно-врачебной комиссии (ВВК).

Министерство обороны Украины в принципе планирует инициировать возможность проверок, не то чтобы инспекций, но мониторинга учреждений, которые проводят ВВК, с помощью определенных инспекционных механизмов. Потому что некоторые вещи требуют проверки перманентной. Такие проверки призваны обеспечить надлежащее выполнение правил мобилизации и медицинских стандартов, как таковых, чтобы нарушений не было - заявил Лазуткин.

Лазуткин отметил, что если нарушение произошло на этапе медицинского осмотра, то ответственность лежит на Министерстве здравоохранения и НСЗУ в рамках заключенных договоров.

"Если не правильно вынесено заключение ВВК о годности к службе - это является ответственностью ВВК, и реагирование должно осуществлять Минобороны", - сказал Лазуткин.

Дополнение

Народный депутат Анна Скороход заявляла, что врачи военно-врачебных комиссий имеют указание признавать мужчин-военнообязанных годными к военной службе. Также, по ее словам, существуют случаи, когда ТЦК формируют списки, по которым определенным людям не вручают повестки.

Лазуткин заявлял, что пригодность к военной службе для людей с ВИЧ зависит от стадии болезни. Лица с бессимптомным носительством ВИЧ или стабильной болезнью являются годными к военной службе.

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