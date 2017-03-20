Минобороны обнародовало видео обстрелов Водяного "Градами"

Сегодня в 9:30 в районе населенного пункта Водяное произошло боевое столкновение с врагом, впоследствии российские оккупанты применили тяжелое вооружение - РСЗО БМ-21 "Град", артиллерию калибра 152 и 122 мм. По укреплениям неподалеку тоже била артиллерия 122 калибра. Неподалеку от Широкино враг вел огонь из минометов и БМП.

На донецком направлении в районе Авдеевки российские оккупанты обстреляли позиции из пулеметов крупного калибра, а впоследствии привлекли танк. По шахте "Бутовка" велся огонь из минометов калибра 120 мм, а возле Луганского - из автоматических гранатометов.

Сегодня, 20 марта, Вооруженные Силы Украины потеряли трех военнослужащих, еще восемь украинских защитников были ранены.