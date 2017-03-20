Минобороны обнародовало видео обстрелов Водяного "Градами"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Министерство обороны Украины обнародовало видео обстрелов боевиками населенного пункта Водяное, что под Мариуполем, из систем залпового огня "Град". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сегодня в 9:30 в районе населенного пункта Водяное произошло боевое столкновение с врагом, впоследствии российские оккупанты применили тяжелое вооружение - РСЗО БМ-21 "Град", артиллерию калибра 152 и 122 мм. По укреплениям неподалеку тоже била артиллерия 122 калибра. Неподалеку от Широкино враг вел огонь из минометов и БМП.
На донецком направлении в районе Авдеевки российские оккупанты обстреляли позиции из пулеметов крупного калибра, а впоследствии привлекли танк. По шахте "Бутовка" велся огонь из минометов калибра 120 мм, а возле Луганского - из автоматических гранатометов.
Сегодня, 20 марта, Вооруженные Силы Украины потеряли трех военнослужащих, еще восемь украинских защитников были ранены.