Міноборони оприлюднило відео обстрілів Водяного "Градами"

Сьогодні о 9:30 у районі населеного пункту Водяне відбулось бойове зіткнення з ворогом, згодом російські окупанти застосували важке озброєння — РСЗВ БМ-21 “Град”, артилерію калібру 152 та 122 мм. По укріпленнях неподалік теж била артилерія 122 калібру. Неподалік Широкиного ворог вів вогонь з мінометів та БМП.

На Донецькому напрямку в районі Авдіївки російські окупанти обстріляли позиції з кулеметів великого калібру, а згодом долучили танк. По шахті “Бутівка” вівся вогонь з мінометів калібру 120 мм, а поруч Луганського — з автоматичних гранатометів.

Сьогодні, 20 березня, Збройні Сили України втратили трьох військовослужбовців, ще вісім українських захисників поранено.