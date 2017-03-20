Міноборони оприлюднило відео обстрілів Водяного "Градами"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Міністерство оборони України оприлюднило відео обстрілів бойовиками населеного пункту Водяне, що під Маріуполем, із систем залпового вогню “Град”. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу відомства.
Сьогодні о 9:30 у районі населеного пункту Водяне відбулось бойове зіткнення з ворогом, згодом російські окупанти застосували важке озброєння — РСЗВ БМ-21 “Град”, артилерію калібру 152 та 122 мм. По укріпленнях неподалік теж била артилерія 122 калібру. Неподалік Широкиного ворог вів вогонь з мінометів та БМП.
На Донецькому напрямку в районі Авдіївки російські окупанти обстріляли позиції з кулеметів великого калібру, а згодом долучили танк. По шахті “Бутівка” вівся вогонь з мінометів калібру 120 мм, а поруч Луганського — з автоматичних гранатометів.
Сьогодні, 20 березня, Збройні Сили України втратили трьох військовослужбовців, ще вісім українських захисників поранено.