Минобороны о вероятном взломе Резерв+: приложение не хранит никаких данных о пользователях

В Министерстве обороны отреагировали на сообщения о возможном взломе Резерв+ или чат-ботов технической поддержки и заверили, что это никоим образом не повлияло на безопасность приложения. В ведомстве отметили, что все данные пользователей передаются в реестр Оберег исключительно в зашифрованном виде, передает УНН.

Детали

По данным ведомства, в мае, при запуске приложения Резерв+, техническая поддержка пользователей осуществлялась через несколько популярных платформ, в том числе и через Telegram, что на тот момент было общепринятой практикой для многих сервисов. Это был начальный этап работы, во время которого команда обеспечивала доступность поддержки в различных средах.

«После анализа рисков использования Telegram для технической поддержки мы отказались от этого канала, поскольку не могли гарантировать безопасность данных в рамках этой платформы. Чат-бот был удален из приложения, а также удалено альфа-имя бота. Однако это создало возможность для пророссийских мошеннических групп, которые воспользовались бывшим альфа-именем для создания нового фейкового бота.

Как только была обнаружена рассылка посторонних файлов через этот фейковый бот, мы немедленно обратились в Telegram с запросом о его удалении, и бот был уничтожен. По указанной ссылке создание аккаунта больше невозможно», - говорится в сообщении.

Добавим

В Минобороны отметили, что это никоим образом не повлияло на безопасность приложения Резерв+. Все данные пользователей передаются в реестр Оберег исключительно в зашифрованном виде. Сам Резерв+ не хранит никаких данных о пользователях.

Команда специалистов по безопасности работает над обеспечением полной защищенности информации и безопасности данных пользователей в круглосуточном режиме.

«Сейчас наши специалисты также на постоянной связи непосредственно с пользователями, которые обратились с жалобами, и оперативно решают эти вопросы», - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что не ведут техническую поддержку через мессенджер Telegram. Любые аккаунты или чат-боты с подобным названием являются фейковыми.

Отсрочки не будет: в Минобороны признали сбой в работе приложения «Резерв+»