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Міноборони про ймовірний злам Резерв+: застосунок не зберігає жодних даних про користувачів

Київ • УНН

 • 22573 перегляди

У Міноборони України відреагували на ймовірний злам додатку Резерв+ та чат-ботів підтримки. Відомство наголошує, що дані користувачів передаються зашифрованими, а фейковий Telegram-бот видалено.

Міноборони про ймовірний злам Резерв+: застосунок не зберігає жодних даних про користувачів

У Міністерстві оборони відреагували на повідомлення про можливий злам Резерв+ чи чат-ботів технічної підтримки і запевнили, що це жодним чином не вплинуло на безпеку застосунку. У відомстві наголосили, що всі дані користувачів передаються до реєстру Оберіг винятково у зашифрованому вигляді, передає УНН.

Деталі

За даними відомства, у травні, під час запуску застосунку Резерв+, технічна підтримка користувачів здійснювалась через декілька популярних платформ, зокрема й через Telegram, що на той момент було загальноприйнятою практикою для багатьох сервісів. Це був початковий етап роботи, під час якого команда забезпечувала доступність підтримки в різних середовищах.

"Після аналізу ризиків використання Telegram для технічної підтримки ми відмовилися від цього каналу, оскільки не могли гарантувати безпеку даних у межах цієї платформи. Чат-бот було видалено із застосунку, а також видалено альфа-імʼя боту. Проте це створило можливість для проросійських шахрайських груп, які скористалися колишнім альфа-іменем для створення нового фейкового бота.

Щойно було виявлено розсилку сторонніх файлів через цей фейковий бот, ми негайно звернулися до Telegram із запитом про його видалення, і бот був знищений. За вказаним посиланням створення акаунту більше неможливе", - йдеться у повідомленні.

Додамо

У Міноборони наголосили, що це жодним чином не вплинуло на безпеку застосунку Резерв+. Усі дані користувачів передаються до реєстру Оберіг винятково у зашифрованому вигляді. Сам Резерв+ не зберігає жодних даних про користувачів.

Команда фахівців із безпеки працює над забезпеченням повної захищеності інформації та безпеки даних користувачів у цілодобовому режимі.

"Наразі наші спеціалісти також на постійному звʼязку безпосередньо з користувачами, які звернулися зі скаргами, і оперативно вирішують ці питання", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони наголосили, що не ведуть технічну підтримку через месенджер Telegram. Будь-які акаунти чи чат-боти з подібною назвою є фейковими.

Відстрочки не буде: у Міноборони визнали збій в роботі додатка "Резерв+"17.10.24, 19:15 • 21766 переглядiв

Антоніна Туманова

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