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Минобороны Китая заявило, что Пентагон преувеличивает "китайскую военную угрозу" в своем докладе

Киев • УНН

 • 120168 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Вслед за представителями других ветвей власти, Минобороны Китая осудило ежегодный доклад Пентагона, заявив, что он искажает политику безопасности и военную стратегию страны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Минобороны Китая заявило, что Пентагон преувеличивает "китайскую военную угрозу" в своем докладе

Цитата

"Мы выражаем своё решительное недовольство и решительный протест против этого доклада. Он преувеличивает и раздувает несуществующую "китайскую военную угрозу", - заявил спикер Министерства обороны Китая У Цянь.

Детали

Спикер заявил, что развитие вооружённых сил Китая направлено на сдерживание угрозы войны, защиту собственной безопасности и сохранение мира во всём мире, а не на какую-то конкретную страну или цель.

Представитель Министерства обороны страны также сказал, что Китай поддерживает откровенную и эффективную коммуникацию с Соединенными Штатами посредством военной дипломатии. Но в то же время он добавил, что трудности и препятствия, с которыми сталкиваются страны, создаются Соединенными Штатами.

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Напомним

В ежегодном докладе Пентагона для Конгресса США говорится, что в течение следующего десятилетия Китай будет быстро модернизировать, диверсифицировать и расширять свои ядерные силы. Пентагон считает, что Китай имеет более 500 ядерных боеголовок и, вероятно, будет иметь более 1000 боеголовок к 2030 году. В отчете говорится о том, что Китай будет использовать новые реакторы на быстрых нейтронах и перерабатывающие мощности для производства плутония для своего ядерного оружия, несмотря на то, что публично заявляет, что эти технологии предназначены для мирных целей.

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