Китай заявив, що звіт США про ядерні боєголовки "спотворює факти"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Доповідь Пентагону США про те, що Китай, ймовірно, матиме понад 1000 ядерних боєголовок до 2030 року, спотворює факти. Китай не має наміру брати участь у гонці ядерних озброєнь, заявило в п'ятницю міністерство закордонних справ КНР, повідомляє Reuters, пише УНН.
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"Перш за все, доповідь США, як і подібні доповіді до неї, ігнорує факти, сповнена упереджень і поширює теорію про загрозу з боку Китаю", - заявив речник міністерства Мао Нін.
За його словами, Китай твердо дотримується ядерної стратегії самозахисту і оборони. Також планує брати участь у гонці ядерних озброєнь з будь-якою країною.
"Поки будь-яка країна не застосовує і не погрожує застосувати ядерну зброю проти Китаю, їй не буде загрожувати ядерна зброя Китаю", - сказав Мао.
У звіті додається, що військово-морські сили Китаю налічують понад 370 кораблів і підводних човнів, порівняно з 340 кораблями минулого року.
Нагадаємо
У щорічному звіті Пентагону йдеться, що Китай значно розширив свої ядерні запаси за останній рік і наразі зберігає близько 500 оперативних боєголовок. У США також дійшли висновку, що Пекін сподівається подвоїти свій арсенал до 1000 боєголовок до 2030 року.