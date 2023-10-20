Китай заявил, что отчет США о ядерных боеголовках "искажает факты"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Доклад Пентагона США о том, что Китай, вероятно, будет иметь более 1000 ядерных боеголовок к 2030 году, искажает факты. Китай не намерен участвовать в гонке ядерных вооружений, заявило в пятницу министерство иностранных дел КНР, сообщает Reuters, пишет УНН.
Цитата
"Прежде всего, доклад США, как и подобные доклады до него, игнорирует факты, полон предубеждений и распространяет теорию об угрозе со стороны Китая", - заявил спикер министерства Мао Нин.
По его словам, Китай твердо придерживается ядерной стратегии самозащиты и обороны. Также планирует участвовать в гонке ядерных вооружений с любой страной.
"Пока любая страна не применяет и не угрожает применить ядерное оружие против Китая, ей не будет угрожать ядерное оружие Китая", - сказал Мао.
В отчёте добавляется, что военно-морские силы Китая насчитывают более 370 кораблей и подводных лодок, по сравнению с 340 кораблями в прошлом году.
Напомним
В ежегодном отчете Пентагона говорится, что Китай значительно расширил свои ядерные запасы за последний год и в настоящее время хранит около 500 оперативных боеголовок. В США также пришли к выводу, что Пекин надеется удвоить свой арсенал до 1000 боеголовок к 2030 году.