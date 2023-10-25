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The Guardian

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Міноборони Китаю заявило, що Пентагон перебільшує "китайську військову загрозу" у своїй доповіді

Київ • УНН

 • 120168 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Услід за представниками інших гілок влади, Міноборони Китаю засудило щорічну доповідь Пентагону, заявивши, що вона спотворює політику безпеки і військову стратегію країни. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Міноборони Китаю заявило, що Пентагон перебільшує "китайську військову загрозу" у своїй доповіді

Цитата

"Ми висловлюємо своє рішуче незадоволення і рішучий протест проти цієї доповіді. Вона перебільшує і роздуває неіснуючу "китайську військову загрозу", - заявив речник Міністерства оборони Китаю У Цянь.

Деталі

Речник заявив, що розвиток збройних сил Китаю спрямований на стримування загрози війни, захист власної безпеки і збереження миру в усьому світі, а не на якусь конкретну країну чи ціль.

Представник Міністерства оборони країни також сказав, що Китай підтримує відверту і ефективну комунікацію зі Сполученими Штатами за допомогою військової дипломатії. Але водночас він додав, що труднощі і перешкоди, з якими стикаються країни, створюються Сполученими Штатами.

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Нагадаємо

У щорічній доповіді Пентагону для Конгресу США йдеться, що протягом наступного десятиліття Китай буде швидко модернізувати, диверсифікувати і розширювати свої ядерні сили. Пентагон вважає, що Китай має понад 500 ядерних боєголовок і, імовірно, матиме понад 1000 боєголовок до 2030 року. У звіті йдеться про те, що Китай використовуватиме нові реактори на швидких нейтронах і переробні потужності для виробництва плутонію для своєї ядерної зброї, незважаючи на те, що публічно заявляє, що ці технології призначені для мирних цілей.

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