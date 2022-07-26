Минобороны Израиля об Иране: «Мы способны сильно ударить и задержать ядерную программу»

Детали

В интервью Ганц объяснил: «Иран – это глобальная проблема, а не частная проблема государства Израиль. В конце концов мы можем нанести сильный удар и отсрочить ядерный удар».

Далее Ганц вспомнил о восстановлении ядерной программы Ирана, ныне зашедшей в тупик.

«Когда сделка будет, иранцы не будут продолжать ядерный проект и отложат его на долгие годы. Мы очень недовольны соглашением... Мы указали на все пробелы. Я не вижу, что это соглашение будет в ближайшие несколько дней, но я не могу этого исключать. Я не вижу никаких серьезных признаков этого прямо сейчас», – сказал он.

Относительно угроз со стороны Ирана, Ганц отметил: «Если он бросит нам вызов, мы поднимем перчатку».

Министр обороны упомянул и о кризисе в отношениях с россией заявив: «Я пока не подписываюсь под тем, что отношения ухудшаются. Идет обмен заявлениями. Есть проблема с Еврейским агентством, которое, надеюсь, будет решено. Есть делегация, которой нужно уехать, и есть ситуация, что скоро придут согласования. У нас очень важные отношения с россией. россия вовлечена в войну в Украине, и мы на стороне Запада. Это щекотливая ситуация».

«Сохнут» – точка напряженности в отношениях россии и Израиля

Министерство юстиции рф требует ликвидировать агентство по репатриации евреев «Сохнут». Московское управление Минюста также просит исключить организацию из Единого государственного реестра юридических лиц. В Минюсте считают, что "Сохнут" в своей работе нарушал российское законодательство.

«Сохнут» занимается обеспечением связей между евреями всего мира, а также вопросами репатриации, и был создан в 1929 году. Представительства "Сохнут" действуют в россии с 1989 года.

Закрытие «Сохнута» повлияет на отношения россии и Израиля, заявил премьер-министр Яир Лапид и поручил подготовить ряд политических мер против россии, которые будут применены в случае ликвидации ею агентства.