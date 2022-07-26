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Міноборони Ізраїлю про Іран: «Ми здатні сильно вдарити та затримати ядерну програму»

Міноборони Ізраїлю про Іран: «Ми здатні сильно вдарити та затримати ядерну програму»

Київ • УНН

 • 150336 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц під час виступу на Національній конференції зі співпраці, яку транслював телеканал News 13, з доповіддю про кризу, з якою зіткнувся Іран та про хід його ядерної програми, зробив ряд заяв, передає УНН.

Деталі

В інтерв'ю Ганц пояснив: «Іран – це глобальна проблема, а не приватна проблема держави Ізраїль. Зрештою, ми можемо завдати сильного удару і відстрочити ядерний удар».

Далі Ганц згадав про відновлення ядерної програми Ірану, яка нині зайшла в глухий кут.

«Коли угода буде, іранці не продовжуватимуть ядерний проект і відкладуть його на довгі роки. Ми дуже незадоволені угодою... Ми вказали на всі прогалини. Я не бачу, що ця угода буде в найближчі кілька днів, але я не можу цього виключати. Я не бачу жодних серйозних ознак цього прямо зараз», - сказав він.

Щодо загроз з боку Ірану, Ганц зазначив: «Якщо він кине нам виклик, ми піднімемо рукавичку».

Міністр оборони згадав і про кризу у відносинах із росією заявивши: «Я поки що не підписуюсь під тим, що відносини погіршуються. Іде обмін заявами. Є проблема з Єврейським агентством, яке, сподіваюся, буде вирішено. Є делегація, якій треба виїхати, і є ситуація, що незабаром прибудуть узгодження. Ми маємо дуже важливі відносини з росією. росія залучена до війни в Україні, і ми на боці Заходу. Це делікатна ситуція».

«Сохнут» - точка напруженості у відносинах росії та Ізраїлю

Міністерство юстиції рф вимагає ліквідувати агентство з репатріації євреїв «Сохнут». Московське управління Мін'юсту також просить виключити організацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб. У Мін'юсті вважають, що "Сохнут" у своїй роботі порушував російське законодавство.

«Сохнут» займається забезпеченням зв'язків між євреями всього світу, а також питаннями репатріації, і був створений у 1929 році. Представництва "Сохнут" діють у рф з 1989 року.

Закриття «Сохнута» вплине на відносини росії та Ізраїлю, заявив прем'єр-міністр Яїр Лапід та доручив підготувати низку політичних заходів проти росії, які будуть застосовані в разі ліквідації нею агентства.

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