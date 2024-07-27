Министерство обороны допустило мобильную автомастерскую украинского производства. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает УНН.

Детали

«Министерство обороны Украины официально разрешило эксплуатацию новой мобильной авторемонтной мастерской, разработанной специалистами одного из предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса. Эта мастерская создана для обеспечения потребностей подразделений Вооруженных сил Украины», - говорится в сообщении.

Как отмечается, новый образец мобильной автомастерской отмечается компактностью и значительно лучшей маневренностью, по сравнению с существующими передвижными мастерскими на шасси устаревших советских грузовиков ЗИЛ-131. Также новая ремонтная мастерская может быть установлена на шасси различных моделей пикапов-внедорожников от мировых производителей.

«Мастерская укомплектована инструментами и оборудованием для выполнения шиномонтажных, сварочных, автослесарных работ. Она способна заряжать автомобильные аккумуляторы благодаря специальному устройству, а также выполнять диагностические работы с использованием специализированного компьютерного оборудования. Кроме того, мобильная автомастерская оборудована краном-стрелой с грузоподъемностью 500 килограммов и лебедкой с тяговым усилием в 5 тонн», - подчеркнули в пресс-службе.

Как отмечается, уже определенное количество таких мобильных мастерских на шасси пикапов было передано боевым подразделениям. Также ремонтная мастерская способна решать вопросы текущего ремонта и обслуживания автомобильной и боевой техники подразделений уровня рота-батальон.

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