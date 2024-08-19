Минобороны допустило к поставке шведский бронетранспортер PbV 302

В Министерстве обороны допустили к поставке шведский бронетранспортер PbV 302. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение ведомства.

Детали

Сообщается, что боевая машина на гусеничном шасси разработана компанией Hägglund & Söner. Бронетранспортер весом более 13 тонн имеет широкие гусеницы, что позволяет ему двигаться по сложному бездорожью, мягким и сыпучим грунтам, в частности, по болоту и пескам, а также преодолевать водные препятствия.

Вооружен шведский бронетранспортер 20-мм автоматической пушкой Hispano-Suiza, которая устанавливалась также и на самолеты.

Шведские PbV 302 также имеют дополнительное усиление бронирования внутренним противоосколочным подбоем и внешними керамическими элементами. Лобовая броня выдерживает прямое попадание 20-миллиметрового снаряда.

Гусеничный шведский БТР имеет дизельный двигатель мощностью 270 лошадиных сил, разгоняющий боевую машину до скорости более 60 километров в час.

Напомним

В мае Швеция объявила о предоставлении Украине крупнейшего пакета военной помощи на сумму 1,16 млрд евро, включая самолеты радиолокационной разведки, бронетранспортеры, боеприпасы, ракеты и другое оборудование.

Портал Defense Express сообщал, что Швеция передаст ВСУ весь имеющийся запас PbV 302. Разработка этой машины велась в 1960 годах, и за короткий промежуток времени эти машины стали основным БТРом шведских вооруженных сил. Однако, их передача Украине не ослабит военную мощь шведов, ведь сейчас эти машины выведены из эксплуатации на уровне 2014 года. Известно, что на складах хранилось около 180 единиц PbV 302.

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