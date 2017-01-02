Минобороны Азербайджана: ВС Армении 35 раз нарушили режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Армянские вооруженные силы за минувшие сутки 35 раз нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта, "используя в том числе крупнокалиберные пулеметы". С таким утверждением выступило в понедельник Министерство обороны Азербайджана, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
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По его версии, "позиции азербайджанской армии были 35 раз обстреляны с территории Армении, а также с противоположных позиций, расположенных в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах", которые контролируются армянской стороной.
В Нагорном Карабахе на линии соприкосновения в ночь на 2 апреля 2016 резко обострилась обстановка: начались ожесточенные вооруженные столкновения, после чего стороны конфликта обвинили друг друга в нарушении перемирия. 5 апреля при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении военных операций на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск. С тех пор стороны сообщают о периодических кратковременных перестрелках.