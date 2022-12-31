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Минкульт предложил странам ЕС перечислять 1% бюджета на культуру для поддержки Украины

Минкульт предложил странам ЕС перечислять 1% бюджета на культуру для поддержки Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. Министерство культуры и информационной политики обратилось в страны ЕС с просьбой выделить 1% от их бюджета на культуру для поддержки Украины. В частности, для возобновления деятельности Украинского культурного фонда и Украинского института книги. Об этом в эфире телемарафона сообщил министр Александр Ткаченко, передает УНН.

Цитата

«Необходимо и дальнейшее получение средств от наших партнеров для того, чтобы мы могли возобновить деятельность Украинского культурного фонда и Украинского института книги. Поэтому мы обратились с идеей, которую сейчас обсуждают, чтобы Министерства культуры стран Европейского Союза перечисляли по 1% своих бюджетов для поддержки украинской культуры. Это насущный вопрос, который требует скорейшего решения», – сообщил Ткаченко.

Напомним

Болгария планирует отправить в Украину специальную комиссию по оценке разрушений и защиты культурного наследия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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