Минкульт предложил странам ЕС перечислять 1% бюджета на культуру для поддержки Украины

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«Необходимо и дальнейшее получение средств от наших партнеров для того, чтобы мы могли возобновить деятельность Украинского культурного фонда и Украинского института книги. Поэтому мы обратились с идеей, которую сейчас обсуждают, чтобы Министерства культуры стран Европейского Союза перечисляли по 1% своих бюджетов для поддержки украинской культуры. Это насущный вопрос, который требует скорейшего решения», – сообщил Ткаченко.

Напомним

Болгария планирует отправить в Украину специальную комиссию по оценке разрушений и защиты культурного наследия.



