Минкульт предложил странам ЕС перечислять 1% бюджета на культуру для поддержки Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Министерство культуры и информационной политики обратилось в страны ЕС с просьбой выделить 1% от их бюджета на культуру для поддержки Украины. В частности, для возобновления деятельности Украинского культурного фонда и Украинского института книги. Об этом в эфире телемарафона сообщил министр Александр Ткаченко, передает УНН.
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«Необходимо и дальнейшее получение средств от наших партнеров для того, чтобы мы могли возобновить деятельность Украинского культурного фонда и Украинского института книги. Поэтому мы обратились с идеей, которую сейчас обсуждают, чтобы Министерства культуры стран Европейского Союза перечисляли по 1% своих бюджетов для поддержки украинской культуры. Это насущный вопрос, который требует скорейшего решения», – сообщил Ткаченко.
Напомним
Болгария планирует отправить в Украину специальную комиссию по оценке разрушений и защиты культурного наследия.