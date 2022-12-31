Мінкульт запропонував країнам ЄС перераховувати 1% бюджету на культуру для підтримки Україні

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«Необхідне і подальше отримання коштів від наших партнерів для того, щоб ми могли поновити діяльність Українського культурного фонду і Українського інституту книги. Саме тому ми звернулися з ідеєю, яку зараз обговорюють, щоб Міністерства культури країн Європейського Союзу перераховували по 1% своїх бюджетів для підтримки української культури. Це нагальне питання, яке вимагає якнайскорішого вирішення», – повідомив Ткаченко.

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Болгарія планує відправити в Україну спеціальну комісію щодо оцінки руйнувань та захисту культурної спадщини.



