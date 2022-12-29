Болгарія планує відправити в Україну комісію для оцінки руйнувань культурної спадщини

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Вчора, 29 грудня, на онлайн-зустрічі щодо співробітництва України та Болгарії міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко поспілкувався з міністром культури Болгарії Велиславом Мінековим.

Зазначається, що сторони домовились про направлення спеціальної комісії з Болгарії щодо оцінки руйнувань та захисту культурної спадщини в Україну, в складі якої, окрім спеціалістів з великим досвідом, буде і сам міністр культури.

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“Ні обстріли, ні тривоги не зупиняють наш постійний діалог з партнерами. Болгарія допомагає нам в збереженні культурної спадщини, надала нам пакувальні матеріали для транспортування предметів мистецтва. Сьогодні ми обговорили й те, як можна запобігти міжнародному трафіку вкрадених росіянами в Україні предметів мистецтва. Дякую колегам з Болгарії за постійну допомогу та готовність приїхати до нас”, — сказав Ткаченко.

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Також український міністр зазначив, що сфера культури потребує генераторів, особливо у зимовий період. Допомоги потребують й митці, які попри все працюють в Україні. Йшлося також про необхідність промоції української культури в Болгарії та встановлення тісних зв’язків між культурними інституціями двох країн.