Болгария планирует отправить в Украину комиссию для оценки разрушений культурного наследия

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Вчера, 29 декабря, на онлайн-встрече по сотрудничеству Украины и Болгарии министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко пообщался с министром культуры Болгарии Велиславом Минековым.

Отмечается, что стороны договорились о направлении специальной комиссии с Болгарии по оценке разрушений и защиты культурного наследия в Украине, в составе которой, кроме специалистов с крупным опытом, будет и сам министр культуры.

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“Ни обстрелы, ни тревоги не останавливают наш постоянный диалог с партнерами. Болгария помогает нам в сохранении культурного наследия, предоставила нам упаковочные материалы для транспортировки предметов искусства. Сегодня мы обсудили и то, как можно предотвратить международный трафик украденных россиянами в Украине предметов искусства. Спасибо коллегам из Болгарии за постоянную помощь и готовность приехать к нам”, — сказал Ткаченко.

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Также украинский министр отметил, что сфера культуры нуждается в генераторах, особенно в зимний период. В помощи нуждаются и художники, которые при всем работают в Украине. Речь шла также о необходимости продвижения украинской культуры в Болгарии и установления тесных связей между культурными институтами двух стран.