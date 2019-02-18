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"Министру здравоохранения Крыма" Михальчевскому продлили арест

"Министру здравоохранения Крыма" Михальчевскому продлили арест

Киев  •  УНН

 • 7910 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Днепровский районный суд Киева продлил еще на два месяца срок содержания под стражей бывшего "министра здравоохранения Крыма" Петра Михальчевского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".

Так, на сегодняшнем заседании вопрос о продлении содержания под стражей подняла председательствующая судья. В ответ адвокат Валентин Рыбин, защищающий Михальчевского, подал ходатайство об отводе судей. Защитник обосновал это тем, что судейская коллегия, по его мнению, продемонстрировала предвзятость, когда подняла вопрос продления ареста вместо прокурора. Заслушав защитника, судьи отклонили его ходатайство о своем отводе.

По вопросу о продлении меры пресечения Михальчевскому прокурор попросил оставить обвиняемого в СИЗО. Он заявил, что продлить арест необходимо, потому что обвинения в адрес "экс-министра" являются обоснованными.

Тогда адвокат подал альтернативное ходатайство и попросил перевести его клиента под домашний арест. Он обосновал такое ходатайство, что показания свидетелей и рассмотренные материалы дела не подтверждают вину его клиента. Кроме того, сам обвиняемый Михальчевский также попросил отпустить его под домашний арест и среди прочего заявил, что в СИЗО ему "не оказывают надлежащую медпомощь".

Суд отклонил ходатайство адвоката и оставил Михальчевского в СИЗО до 18 апреля.

Отмечено, что судья зачитала только резолютивную часть решения, поэтому на основании чего оно было принято – пока неизвестно. Полный текст решения будет зачитан позже.

Кроме того, до рассмотрения продления ареста суд допросил в качестве свидетеля обвинения крымскотатарского бизнесмена Ленура Ислямова.

Следующее судебное заседание назначено на 28 февраля.

Напомним, 5 января сотрудники Службы безопасности Украины установили факт пребывания в Киеве бывшего так называемого "министра здравоохранения Крыма" Петра Михальчевского, который непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на временно оккупированном полуострове.

В тот же день ему сообщено о подозрении.

8 января местный суд Херсона избрал меру пресечения Петру Михальчевскому в виде содержания под стражей сроком на 30 суток.

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