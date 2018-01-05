"Екс-міністру охорони здоров’я" Криму повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Прокуратура Автономної Республіки Крим вручила повідомлення про підозру колишньому так званому "міністру охорони здоров’я Криму“ Петру Михальчевському. Про це УНН повідомила прес-секретар прокуратури АРК Тетяна Тихончик.
"Петро Михальчевський прийшов сьогодні на запрошення СБУ разом із своїм адвокатом до прокуратури АРК Крим, де йому було вручено повідомлення про підозру за ст. 111 КК України (державна зрада)", - повідомила Тихончик.
За її словами, фігуранта справи ніхто не затримував.
"Скоріш за все, запобіжний захід йому будуть обирати у вівторок", - додала прес-секретар.
Як повідомляв УНН, СБУ виявила у Києві екс-міністра охорони здоров’я Криму.