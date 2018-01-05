"Экс-министру здравоохранения" Крыма сообщили о подозрении

"Петр Михальчевский пришел сегодня по приглашению СБУ вместе со своим адвокатом в прокуратуру АРК Крым, где ему было вручено извещение о подозрении по ст. 111 УК Украины (государственная измена)", - сообщила Тихончик.

По ее словам, фигуранта дела никто не задерживал.

"Скорее всего, мера пресечения ему будут избирать во вторник", - добавила пресс-секретарь.

Как сообщал УНН, СБУ обнаружила в Киеве экс-министра здравоохранения Крыма.