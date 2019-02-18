"Міністру охорони здоров'я Криму" Михальчевському продовжили арешт

Так, на сьогоднішньому засіданні питання про продовження утримання під вартою підняла головуюча суддя. У відповідь адвокат Валентин Рибін, що захищає Михальчевського, подав клопотання про відвід суддів. Захисник обґрунтував це тим, що суддівська колегія, на його думку, продемонстрував упередженість, коли підняла питання продовження арешту замість прокурора. Заслухавши захисника, судді відхилили його клопотання про свій відвід.

З питання про продовження запобіжного заходу Михальчевському прокурор попросив залишити обвинуваченого в СІЗО. Він заявив, що продовжити арешт необхідно, тому що звинувачення на адресу "екс-міністра" є обґрунтованими.

Тоді адвокат подав альтернативне клопотання і попросив перевести його клієнта під домашній арешт. Він обґрунтував таке клопотання, що показання свідків і розглянуті матеріали справи не підтверджують провину його клієнта. Крім того, сам обвинувачений Михальчевський також попросив відпустити його під домашній арешт і серед іншого заявив, що в СІЗО йому "не надають належну медичну допомогу".

Суд відхилив клопотання адвоката і залишив Михальчевського в СІЗО до 18 квітня.

Зазначено, що суддя зачитала лише резолютивну частину рішення, тому на підставі чого воно було прийнято - поки невідомо. Повний текст рішення буде зачитаний пізніше.

Крім того, до розгляду продовження арешту суд допитав як свідка обвинувачення кримськотатарського бізнесмена Ленура Іслямова.

Наступне судове засідання призначене на 28 лютого.

Нагадаємо, 5 січня співробітники Служби безпеки України встановили факт перебування у Києві колишнього так званого "міністра охорони здоров'я Криму" Петра Михальчевського, який безпосередньо брав участь у створенні незаконних органів влади на тимчасово окупованій півострові.

У той же день йому було повідомлено про підозру.

8 січня місцевий суд Херсона обрав запобіжний захід Петру Михальчевському у вигляді утримання під вартою строком на 30 діб.