"Екс-міністра охорони здоров’я" Криму заарештували на місяць
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Суд обрав запобіжний захід для так званого колишнього міністра охорони здоров’я Криму Петра Михальчевського у вигляді тримання під вартою, повідомляє УНН з посилданням на прес-секретаря прокуратури АР Крим Тетяну Тихончик.
Місцевий суд Херсона обрав запобіжний захід для Петра Михальчевського у вигляді тримання під вартою строком на 30 діб. Таким чином суд задовольнив клопотання прокуратури АР Крим.
Нагадаємо, Михальчевський підозрюється у скоєнні злочину передбаченого санкцією статті 111 КК України (державна зрада).
Як повідомляв УНН, СБУ виявила у Києві екс-міністра охорони здоров’я Криму.