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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Экс-министра здравоохранения" Крыма арестовали на месяц

Киев • УНН

 • 13240 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Суд избрал меру пресечения для так называемого бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщает УНН.

"Экс-министра здравоохранения" Крыма арестовали на месяц

Местный суд Херсона избрал меру пресечения для Петра Михальчевского в виде содержания под стражей сроком на 30 суток. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым.

Напомним, Михальчевский подозревается в совершении преступления, предусмотренного санкцией статьи 111 УК Украины (государственная измена).

Как сообщал УНН, СБУ обнаружила в Киеве экс-министра здравоохранения Крыма.

 

Украинские Национальные Новости

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