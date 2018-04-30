Министром МВД Великобритании станет Саджид Джавид

По информации издания, Саджид Джавид является британским политиком-консерватором пакистанского происхождения, бывший инвестиционный банкир.

В 2014 году Джавид занимал должность государственного министра по вопросам равенства. С 2014 по 2015 был министром культуры, СМИ и спорта, также в 2015 году в правительстве Дэвида Кэмерона был министром по делам бизнеса

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй принял отставку министра внутренних дел страны Эмбер Радд на фоне скандала с депортацией мигрантов.