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Министром МВД Великобритании станет Саджид Джавид

Киев • УНН

 • 15368 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Новым министром внутренних дел Великобритании Британии станет Саджид Джавид, передает УНН со ссылкой на сообщение ВВС Украина.

Министром МВД Великобритании станет Саджид Джавид

По информации издания, Саджид Джавид является британским политиком-консерватором пакистанского происхождения, бывший инвестиционный банкир.

В 2014 году Джавид занимал должность государственного министра по вопросам равенства. С 2014 по 2015 был министром культуры, СМИ и спорта, также в 2015 году в правительстве Дэвида Кэмерона был министром по делам бизнеса

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй принял отставку министра внутренних дел страны Эмбер Радд на фоне скандала с депортацией мигрантов.

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