Міністром МВС Великої Британії стане Саджид Джавід
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Новим міністром внутрішніх справ Великої Британїі стане Саджид Джавід, передає УНН з посиланням на повідомлення ВВС Україна.
За інформацією видання, Саджид Джавід є британським політиком-консерватором пакистанського походження, колишній інвестиційний банкір.
У 2014 році Джавід обіймав посаду державного міністра з питань рівності. З 2014 по 2015 був міністром культури, ЗМІ і спорту, також у 2015 році в уряді Девіда Кемерона був міністром у справах бізнесу
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей прийняла відставку міністра внутрішніх справ країни Ембер Радд на тлі скандалу з депортацією мігрантів.