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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 17563 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Міністром МВС Великої Британії стане Саджид Джавід

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Новим міністром внутрішніх справ Великої Британїі стане Саджид Джавід, передає УНН з посиланням на повідомлення ВВС Україна.

Міністром МВС Великої Британії стане Саджид Джавід

За інформацією видання, Саджид Джавід є британським політиком-консерватором пакистанського походження, колишній інвестиційний банкір.

У 2014 році Джавід обіймав посаду державного міністра з питань рівності. З 2014 по 2015 був міністром культури, ЗМІ і спорту, також у 2015 році в уряді Девіда Кемерона був міністром у справах бізнесу

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей прийняла відставку міністра внутрішніх справ країни Ембер Радд на тлі скандалу з депортацією мігрантів. 

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