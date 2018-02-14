Министры обороны НАТО объявят о создании двух новых штабов Альянса на встрече в Брюсселе

ukru
В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 75732 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 89970 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 92573 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110369 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101337 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104978 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111967 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117142 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122934 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134509 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Вкритые сталью из "Азовстали": "Укрпочта" выпустит марки, посвященные Мариуполю

Вкритые сталью из "Азовстали": "Укрпочта" выпустит марки, посвященные Мариуполю

10 марта, 17:49 • 27481 просмотра
Разрешения на оружие в "Дії": сгенерировано более 90 тыс. документов за 8 часов

Разрешения на оружие в "Дії": сгенерировано более 90 тыс. документов за 8 часов

10 марта, 18:10 • 20325 просмотра
россия пригрозила Австралии "серьезными последствиями" в случае размещения в Украине миротворцев

россия пригрозила Австралии "серьезными последствиями" в случае размещения в Украине миротворцев

10 марта, 18:32 • 20872 просмотра
Канада повышает цены на электроэнергию для трех штатов США

Канада повышает цены на электроэнергию для трех штатов США

10 марта, 18:59 • 31033 просмотра
Вице-президент США рассказал, почему американцы не могут купить дом

Вице-президент США рассказал, почему американцы не могут купить дом

10 марта, 20:15 • 37583 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 98419 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 110369 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 120145 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 187424 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 220706 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 62936 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 101687 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 103447 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 109494 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 197069 просмотра
Актуальное
Министры обороны НАТО объявят о создании двух новых штабов Альянса на встрече в Брюсселе

Министры обороны НАТО объявят о создании двух новых штабов Альянса на встрече в Брюсселе

Киев  •  УНН

 • 9000 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Создание двух новых командных структур НАТО, повышение военных расходов альянса, а также операция в Афганистане и запуск тренировочной миссии в Ираке станут главными темами двухдневного заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны, которое открывается в среду в Брюсселе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

По словам действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга, министры обороны стран блока примут решение о создании нового штаба альянса в Атлантическом регионе, а также о формировании военного командования по обеспечению оперативной переброски военных сил внутри Европы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Встреча комиссии Украина-НАТО в Альянсе пока не планируют

“Мы договоримся о создании нового командования альянса по Атлантике”, — сказал он на пресс-конференции во вторник. По словам генсека, основной задачей новой структуры станет координация действий по обеспечению безопасности морских транспортных путей и линий связи между Европой и Америкой.

“Я также рассчитываю, что министры согласуют создание дополнительного командования для улучшения возможностей перемещения солдат и техники странами Европы. Оперативная переброска сил является ключевой составляющей коллективного сдерживания и обороны НАТО”, - подчеркнул он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия пытается подорвать возможности НАТО, заявил глава Пентагона

Столтенберг отметил, что министры должны только утвердить структуру двух новых штабов Альянса, тогда как решение об их размещении пока приниматься не будет. “Решение о местах их расположения мы примем позже”, — заключил генсек.

НАТО запустит свою тренировочную миссию в Ираке до саммита альянса в июле этого года, сообщил Йенс Столтенберг. “В четверг мы договоримся начать планирование для подготовки кадров в Ираке. Хотим запустить эту миссию уже на встрече в июле”, - сказал он.

По словам Столтенберга НАТО на днях получила соответствующий запрос от правительства Ирака. “Мы все видим необходимость более активной подготовки иракских сил. Сейчас мы все больше приходим к тому, что нужно создавать потенциал на местах, чтобы иракцы могли обеспечивать стабильность в стране”, - добавил генсек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Командующий ВМС НАТО считает, что РФ готовится к соперничеству на морских просторах

С начала военной операции США в Ираке в 2003 году Североатлантический альянс не участвовал в боевых действиях из-за несогласия с этой кампанией ведущих стран альянса, включая Францию ​​и Германию. В результате этого США пришлось создавать отдельную международную коалицию для ведения боевых действий в этой стране. Сегодня руководство НАТО подчеркивает, что миссия альянса в Ираке будет направлена ​​только на обучение и подготовку местных сил.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы