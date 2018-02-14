Министры обороны НАТО объявят о создании двух новых штабов Альянса на встрече в Брюсселе

По словам действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга, министры обороны стран блока примут решение о создании нового штаба альянса в Атлантическом регионе, а также о формировании военного командования по обеспечению оперативной переброски военных сил внутри Европы.

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“Мы договоримся о создании нового командования альянса по Атлантике”, — сказал он на пресс-конференции во вторник. По словам генсека, основной задачей новой структуры станет координация действий по обеспечению безопасности морских транспортных путей и линий связи между Европой и Америкой.

“Я также рассчитываю, что министры согласуют создание дополнительного командования для улучшения возможностей перемещения солдат и техники странами Европы. Оперативная переброска сил является ключевой составляющей коллективного сдерживания и обороны НАТО”, - подчеркнул он.

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Столтенберг отметил, что министры должны только утвердить структуру двух новых штабов Альянса, тогда как решение об их размещении пока приниматься не будет. “Решение о местах их расположения мы примем позже”, — заключил генсек.

НАТО запустит свою тренировочную миссию в Ираке до саммита альянса в июле этого года, сообщил Йенс Столтенберг. “В четверг мы договоримся начать планирование для подготовки кадров в Ираке. Хотим запустить эту миссию уже на встрече в июле”, - сказал он.

По словам Столтенберга НАТО на днях получила соответствующий запрос от правительства Ирака. “Мы все видим необходимость более активной подготовки иракских сил. Сейчас мы все больше приходим к тому, что нужно создавать потенциал на местах, чтобы иракцы могли обеспечивать стабильность в стране”, - добавил генсек.

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С начала военной операции США в Ираке в 2003 году Североатлантический альянс не участвовал в боевых действиях из-за несогласия с этой кампанией ведущих стран альянса, включая Францию ​​и Германию. В результате этого США пришлось создавать отдельную международную коалицию для ведения боевых действий в этой стране. Сегодня руководство НАТО подчеркивает, что миссия альянса в Ираке будет направлена ​​только на обучение и подготовку местных сил.