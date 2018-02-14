Міністри оборони НАТО оголосять про створення двох нових штабів Альянсу на зустрічі в Брюсселі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Створення двох нових командних структур НАТО, підвищення військових витрат альянсу, а також операція в Афганістані та запуск тренувальної місії в Іраку стануть головними темами дводенного засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони, яке відкривається в середу в Брюсселі. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАРС.
За словами діючого генсека НАТО Єнса Столтенберга, міністри оборони країн блоку ухвалять рішення про створення нового штабу альянсу в Атлантичному регіоні, а також про формування військового командування щодо забезпечення оперативного перекидання військових сил всередині Європи.
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“Ми домовимося про створення нового командування альянсу по Атлантиці”, — сказав він на прес-конференції у вівторок. За словами генсека, основним завданням нової командної структури стане координація дій по забезпеченню безпеки морських транспортних шляхів і ліній зв’язку між Європою та Америкою.
“Я також розраховую, що міністри узгодять створення додаткового командування для поліпшення можливостей переміщення солдатів і техніки країнами Європи. Оперативне перекидання сил є ключовою складовою колективного стримування і оборони НАТО”, — підкреслив він.
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Столтенберг зазначив, що міністри повинні лише затвердити структуру двох нових штабів Альянсу, тоді як рішення про їхнє розміщення поки прийматися не буде. “Рішення про місця їх розташування ми приймемо пізніше”, — уклав генсек.
НАТО запустить свою тренувальну місію в Іраку до саміту альянсу в липні цього року, повідомив Єнс Столтенберг. “У четвер ми домовимося почати планування для підготовки кадрів в Іраку. Хочемо запустити цю місію вже на зустрічі в липні”, — сказав він.
За словами Столтенберга, НАТО днями отримала відповідний запит від уряду Іраку. “Ми всі бачимо необхідність більш активної підготовки іракських сил. Зараз ми все більше приходимо до того, що потрібно створювати потенціал на місцях, щоб іракці могли забезпечувати стабільність у країні”, — додав генсек.
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Від початку військової операції США в Іраку в 2003 році Північноатлантичний альянс не брав участі в бойових діях через незгоду з цією кампанією провідних країн альянсу, включаючи Францію та Німеччину. Через це США довелося створювати окрему міжнародну коаліцію для ведення бойових дій у цій країні. Сьогодні керівництво НАТО підкреслює, що місія альянсу в Іраку буде спрямована лише на навчання і підготовку місцевих сил.