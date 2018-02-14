Міністри оборони НАТО оголосять про створення двох нових штабів Альянсу на зустрічі в Брюсселі

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Створення двох нових командних структур НАТО, підвищення військових витрат альянсу, а також операція в Афганістані та запуск тренувальної місії в Іраку стануть головними темами дводенного засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони, яке відкривається в середу в Брюсселі. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАРС.