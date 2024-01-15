Министра обороны США Ллойда Остина выписали из больницы

Министра обороны США Ллойда Дж. Остина III выписали из больницы. Некоторое время он продолжит работать из дома. О состоянии Ллойда сообщила пресс-служба Министерства обороны США, передает УНН.

Министр Остин хорошо прогрессировал на протяжении всего своего пребывания, и его силы восстанавливаются. Он прошел серию медицинских тестов и оценок, а также получил нехирургическую помощь во время своего пребывания, чтобы удовлетворить его медицинские потребности, включая решение некоторых длительных болей в ногах. Его выписали домой с плановой физиотерапией и регулярным наблюдением. Ожидается, что министр полностью выздоровеет. - говорится в заявлении больницы относительно текущего состояния политика.

Детали

Министр Остин до сих пор находился в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида. Выписали чиновника, потому что врачи отметили его выздоровление. Медики разрешили ему на период восстановления выполнять свои обязанности удаленно. А после полного выздоровления вернуться на полный рабочий день в Пентагон. Сейчас министра обеспечили полным доступом к необходимым возможностям безопасной связи из дома.

Отмечается, что у министра Остина рак предстательной железы. Лечение началось на ранней стадии, и прогноз на выздоровление замечательный. Сейчас для Остина не планируется дополнительного лечения, кроме регулярного наблюдения после простатэктомии.

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Дополнительно

Врачи отмечают, что рак предстательной железы является самой распространенной причиной рака среди американских мужчин. Болезнь поражает 1 из 8 мужчин - и 1 из каждых 6 афроамериканцев - в течение их жизни.

Раннее выявление и лечение рака дает гарантию почти 100% выздоровления, при условии лечения в соответствии с индивидуальными врачебными планами и дальнейшего наблюдения.

Ранний скрининг важен для выявления и лечения рака предстательной железы, поэтому люди должны поговорить со своими врачами, чтобы узнать, какой скрининг им подходит.