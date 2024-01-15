Министра обороны США Ллойда Остина выписали из больницы
Киев • УНН
Министр обороны США Ллойд Остин, которого выписали из больницы, продолжит выполнять свои обязанности из дома после выздоровления. Остину, который болеет раком простаты, предоставлены все возможности защищенной связи для работы.
Министра обороны США Ллойда Дж. Остина III выписали из больницы. Некоторое время он продолжит работать из дома. О состоянии Ллойда сообщила пресс-служба Министерства обороны США, передает УНН.
Министр Остин хорошо прогрессировал на протяжении всего своего пребывания, и его силы восстанавливаются. Он прошел серию медицинских тестов и оценок, а также получил нехирургическую помощь во время своего пребывания, чтобы удовлетворить его медицинские потребности, включая решение некоторых длительных болей в ногах. Его выписали домой с плановой физиотерапией и регулярным наблюдением. Ожидается, что министр полностью выздоровеет.
Детали
Министр Остин до сих пор находился в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида. Выписали чиновника, потому что врачи отметили его выздоровление. Медики разрешили ему на период восстановления выполнять свои обязанности удаленно. А после полного выздоровления вернуться на полный рабочий день в Пентагон. Сейчас министра обеспечили полным доступом к необходимым возможностям безопасной связи из дома.
Отмечается, что у министра Остина рак предстательной железы. Лечение началось на ранней стадии, и прогноз на выздоровление замечательный. Сейчас для Остина не планируется дополнительного лечения, кроме регулярного наблюдения после простатэктомии.
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Дополнительно
Врачи отмечают, что рак предстательной железы является самой распространенной причиной рака среди американских мужчин. Болезнь поражает 1 из 8 мужчин - и 1 из каждых 6 афроамериканцев - в течение их жизни.
Раннее выявление и лечение рака дает гарантию почти 100% выздоровления, при условии лечения в соответствии с индивидуальными врачебными планами и дальнейшего наблюдения.
Ранний скрининг важен для выявления и лечения рака предстательной железы, поэтому люди должны поговорить со своими врачами, чтобы узнать, какой скрининг им подходит.
Министра обороны США Ллойда Остина выписали из больницы
Министр обороны США Ллойд Остин, которого выписали из больницы, продолжит выполнять свои обязанности из дома после выздоровления. Остину, который болеет раком простаты, предоставлены все возможности защищенной связи для работы.
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