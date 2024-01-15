Міністра оборони США Ллойда Остіна виписали з лікарні

ukenru
29 березня, 17:57 • 120640 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 146152 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 138700 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 176710 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 151511 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 139566 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 149254 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 147852 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 402274 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172736 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.5 м/с
54 %
748 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

29 березня, 23:22 • 56134 перегляди
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 52851 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 56237 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 60302 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 59520 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 252216 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 402241 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 454661 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 461986 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 370306 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 22522 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 146111 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 136118 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 130021 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 103850 перегляди
Актуальне
Міністра оборони США Ллойда Остіна виписали з лікарні

Міністра оборони США Ллойда Остіна виписали з лікарні

Київ • УНН

 • 28145 перегляди

Міністр оборони США Ллойд Остін, якого виписали з лікарні, продовжить виконувати свої обов'язки з дому після одужання. Остіну, який хворіє на рак простати, надані всі можливості захищеного зв'язку для роботи.

Міністра оборони США Ллойда Дж. Остіна III виписали з лікарні. Деякий час він продовжить працювати з дому. Про стан Ллойда повідомила пресслужба Міністерства оборони США, передає УНН.

Міністр Остін добре прогресував протягом усього свого перебування, і його сили відновлюються. Він пройшов серію медичних тестів і оцінок, а також отримав нехірургічну допомогу під час свого перебування, щоб задовольнити його медичні потреби, включаючи вирішення деяких тривалих болів у ногах. Його виписали додому з плановою фізіотерапією та регулярним спостереженням. Очікується, що міністр повністю одужає.

– йдеться у заяві лікарні щодо поточного стану політика.

Деталі

Міністр Остін досі перебував у Національнму військово-медичному центруі Волтера Ріда. Виписали урядовця, тому зо лікарі відзначили його одужання. Медики дозволили йому на період відновлення виконувати свої обов’язки віддалено. А після повно одужання повернутися на повний робочий день у Пентагон. Нині міністра забезпечили повним доступом до необхідних можливостей безпечного зв’язку з дому.

Зазначається, що у міністра Остіна рак передміхурової залози. Лікування почалось на ранній стадії, і прогноз на одужання чудовий. Нині для Остіна не планується додаткового лікування, окрім регулярного спостереження після простатектомії.

Україна переможе незалежно від партійної приналежності наступного президента США - Кулеба15.01.24, 17:05 • 22257 переглядiв

Додатково

Лікарі відзначають, що рак передміхурової залози є найпоширенішою причиною раку серед американських чоловіків. Хвороба вражає 1 з 8 чоловіків – і 1 з кожних 6 афроамериканців – протягом їхнього життя.

Раннє виявлення та лікування раку дає гарантію майже 100% одужання, за умови лікування відповідно до індивідуальних лікарських планів та подальшого спостереження.

Ранній скринінг важливий для виявлення та лікування раку передміхурової залози, тому люди повинні поговорити зі своїми лікарями, щоб дізнатися, який скринінг їм підходить.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

ПолітикаЗдоров'яНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,381.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,847.42