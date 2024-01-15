Міністра оборони США Ллойда Остіна виписали з лікарні
Київ • УНН
Міністр оборони США Ллойд Остін, якого виписали з лікарні, продовжить виконувати свої обов'язки з дому після одужання. Остіну, який хворіє на рак простати, надані всі можливості захищеного зв'язку для роботи.
Міністра оборони США Ллойда Дж. Остіна III виписали з лікарні. Деякий час він продовжить працювати з дому. Про стан Ллойда повідомила пресслужба Міністерства оборони США, передає УНН.
Міністр Остін добре прогресував протягом усього свого перебування, і його сили відновлюються. Він пройшов серію медичних тестів і оцінок, а також отримав нехірургічну допомогу під час свого перебування, щоб задовольнити його медичні потреби, включаючи вирішення деяких тривалих болів у ногах. Його виписали додому з плановою фізіотерапією та регулярним спостереженням. Очікується, що міністр повністю одужає.
Деталі
Міністр Остін досі перебував у Національнму військово-медичному центруі Волтера Ріда. Виписали урядовця, тому зо лікарі відзначили його одужання. Медики дозволили йому на період відновлення виконувати свої обов’язки віддалено. А після повно одужання повернутися на повний робочий день у Пентагон. Нині міністра забезпечили повним доступом до необхідних можливостей безпечного зв’язку з дому.
Зазначається, що у міністра Остіна рак передміхурової залози. Лікування почалось на ранній стадії, і прогноз на одужання чудовий. Нині для Остіна не планується додаткового лікування, окрім регулярного спостереження після простатектомії.
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Додатково
Лікарі відзначають, що рак передміхурової залози є найпоширенішою причиною раку серед американських чоловіків. Хвороба вражає 1 з 8 чоловіків – і 1 з кожних 6 афроамериканців – протягом їхнього життя.
Раннє виявлення та лікування раку дає гарантію майже 100% одужання, за умови лікування відповідно до індивідуальних лікарських планів та подальшого спостереження.
Ранній скринінг важливий для виявлення та лікування раку передміхурової залози, тому люди повинні поговорити зі своїми лікарями, щоб дізнатися, який скринінг їм підходить.