Министр иностранных дел Польши отправился в АП
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович направился в Администрацию Президента Украины, где в 12:00 запланирована встреча. Об этом корреспонденту УНН сообщили в окружении Чапутовича.
Так, после того, как польский министр дал лекцию на пару со своей швецкойкой коллегой в университете имени Т.Г.Шевченко, он направился в АП.
На лекции глава МИД рассказывал о будущем Восточного партнерства и надежде на нового Президента.
После встречи в Администрации ожидается общения министра с прессой.
Добавим, что последний раз Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Польши Яцек Чапутович виделись на инаугурации в Киеве.
Кроме того, это уже шестое путешествие польского чиновника в Украину за полгода.
Как сообщал УНН, министры иностранных дел Польши и Швеции встретились с Пристайко и Климкиным.