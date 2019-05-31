Міністр закордонних справ Польщі відправився в АП
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч попрямував до Адміністрації Президента України, де о 12:00 запланована зустріч. Про це кореспонденту УНН повідомили в оточенні Чапутовіча.
Так, після того, як польський міністр дав лекцію на пару зі своєю швецькою колегою в університеті імені Т.Г.Шевченка, він попрямував до АП.
На лекції глава МЗС розповідав про майбутнє Східного Партнерства та сподівання щодо нового Президента.
Після зустрічі в Адміністрації очікується спілкування міністра з пресою.
Додамо, що останній раз Президент України Володимир Зеленський та глава МЗС Польщі Яцек Чапутовіч бачились на інавгурації в Києві.
Крім того це вже шоста подорож польського чиновника в Україну за півроку.
Як повідомляв УНН, Міністри закордонних справ Польщі та Швеції зустрілися з Пристайком і Клімкіним.