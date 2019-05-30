Міністри закордонних справ Польщі та Швеції зустрілися з Пристайком і Клімкіним
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Міністр закордонних справ Республіки Польща Яцек Чапутовіч і міністр закордонних справ Королівства Швеції Маргот Вальстрем після прибуття до Києва провели зустрічі з заступником глави АП Вадимом Пристайком та міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Про це в Twitter повідомляє МЗС Польщі, передає УНН.
"Міністр закордонних справ Республіки Польща Яцек Чапутовіч і міністр закордонних справ Королівства Швеції Маргот Вальстрем зустрілися з заступником голови Адміністрації президента України Вадимом Пристайко під час спільного візиту в Україну", - йдеться в повідомленні.
Також, за інформацією польського МЗС, глави зовнішньополітичних відомств провели зустріч з Павлом Клімкіним.
"Метою візиту до Києва є представлення нових пропозицій щодо розвитку Східного партнерства з нагоди річниці СП і підтвердження підтримки ЄС для України", - повідомили у міністерстві.
Нагадаємо, сьогодні глави МЗС Німеччини та Франції Гайко Маас і Жан-Ів Ле Дріан зустрілися з Президентом України Володимиром Зеленським.