Міністри закордонних справ Польщі та Швеції зустрілися з Пристайком і Клімкіним

КИЇВ. 30 травня. УНН. Міністр закордонних справ Республіки Польща Яцек Чапутовіч і міністр закордонних справ Королівства Швеції Маргот Вальстрем після прибуття до Києва провели зустрічі з заступником глави АП Вадимом Пристайком та міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Про це в Twitter повідомляє МЗС Польщі, передає УНН.