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Міністри закордонних справ Польщі та Швеції зустрілися з Пристайком і Клімкіним

Міністри закордонних справ Польщі та Швеції зустрілися з Пристайком і Клімкіним

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Міністр закордонних справ Республіки Польща Яцек Чапутовіч і міністр закордонних справ Королівства Швеції Маргот Вальстрем після прибуття до Києва провели зустрічі з заступником глави АП Вадимом Пристайком та міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Про це в Twitter повідомляє МЗС Польщі, передає УНН.

"Міністр закордонних справ Республіки Польща Яцек Чапутовіч і міністр закордонних справ Королівства Швеції Маргот Вальстрем зустрілися з заступником голови Адміністрації президента України Вадимом Пристайко під час спільного візиту в Україну", - йдеться в повідомленні.

Також, за інформацією польського МЗС, глави зовнішньополітичних відомств провели зустріч з Павлом Клімкіним.

"Метою візиту до Києва є представлення нових пропозицій щодо розвитку Східного партнерства з нагоди річниці СП і підтвердження підтримки ЄС для України", - повідомили у міністерстві.

Нагадаємо, сьогодні глави МЗС Німеччини та Франції Гайко Маас і Жан-Ів Ле Дріан зустрілися з Президентом України Володимиром Зеленським.

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