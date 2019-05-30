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Министры иностранных дел Польши и Швеции встретились с Пристайко и Климкиным

Министры иностранных дел Польши и Швеции встретились с Пристайко и Климкиным

Киев  •  УНН

 • 11024 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Министр иностранных дел Республики Польша Яцек Чапутович и министр иностранных дел Королевства Швеции Маргот Вальстрем по прибытии в Киев провели встречи с заместителем главы АП Вадимом Пристайко и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Об этом в Twitter сообщает МИД Польши, передает УНН.

"Министр иностранных дел Республики Польша Яцек Чапутович и министр иностранных дел Королевства Швеции Маргот Вальстрем встретились с заместителем главы Администрации президента Украины Вадимом Пристайко во время совместного визита в Украину", - говорится в сообщении.

Также, по информации польского МИД, главы внешнеполитических ведомств провели встречу с Павлом Климкиным.

"Целью визита в Киев является представление новых предложений по развитию Восточного партнерства по случаю годовщины ВП и подтверждение поддержки ЕС для Украины", - сообщили в министерстве.

Напомним, сегодня главы МИД Германии и Франции Гайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан встретились с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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