Министр из Индии приказывала "пытать насильников"

По словам У.Бхарти, министра водных ресурсов, она говорила женщинам, которые заявляли об изнасиловании, смотреть, как обвиняемых мужчин подвешивают вверх ногами.

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"Насильников надо подвергать пыткам на глазах их жертв, пока они будут умолять о прощении", - сказала она.

У.Бхарти рассказала об этом во время кампании по поддержке местного политика в городе Агра, штат Уттар-Прадеш.

Она вспомнила о печальном случае, когда в июле 2016 мать и дочь стали жертвой группового изнасилования в Буландшахри, заявив, что власти Уттар-Прадеш не смогли добиться справедливости для жертв.

"Насильников надо подвешивать вниз головой и бить, пока с них не слезет кожа", - сказала министр.

"А еще в их раны надо втирать соль и перец, чтобы они кричали. А матери и сестры должны смотреть на это, чтобы видеть, чем все закончилось", - добавила она.

По словам У.Бхарти, когда она была главным министром штата Мадхья-Прадеш, начиная с 2003 года, то придерживалась тех же взглядов.

"Я говорила полицейским, чтобы подвешивали насильников вверх ногами и били их так сильно, чтобы те кричали. А женщинам я говорила смотреть на это через окна в полицейском участке", - рассказала она, выступая перед избирателями.

По ее словам, когда полицейские отказывали ей, она говорила им, что права человека не касаются людей, которые ведут себя как демоны: "Их головы надо отрубать, как голову Раваны".

Справка: Равана - это злой повелитель демонов-людоедов в индуистской мифологии.