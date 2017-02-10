Министр из Индии приказывала "пытать насильников"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Министр водных ресурсов Индии Ума Бхарти заявила, что приказывала полиции пытать подозреваемых в изнасиловании и заставляла их умолять о жизни, передает УНН со ссылкой на ВВС.
По словам У.Бхарти, министра водных ресурсов, она говорила женщинам, которые заявляли об изнасиловании, смотреть, как обвиняемых мужчин подвешивают вверх ногами.
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"Насильников надо подвергать пыткам на глазах их жертв, пока они будут умолять о прощении", - сказала она.
У.Бхарти рассказала об этом во время кампании по поддержке местного политика в городе Агра, штат Уттар-Прадеш.
Она вспомнила о печальном случае, когда в июле 2016 мать и дочь стали жертвой группового изнасилования в Буландшахри, заявив, что власти Уттар-Прадеш не смогли добиться справедливости для жертв.
"Насильников надо подвешивать вниз головой и бить, пока с них не слезет кожа", - сказала министр.
"А еще в их раны надо втирать соль и перец, чтобы они кричали. А матери и сестры должны смотреть на это, чтобы видеть, чем все закончилось", - добавила она.
По словам У.Бхарти, когда она была главным министром штата Мадхья-Прадеш, начиная с 2003 года, то придерживалась тех же взглядов.
"Я говорила полицейским, чтобы подвешивали насильников вверх ногами и били их так сильно, чтобы те кричали. А женщинам я говорила смотреть на это через окна в полицейском участке", - рассказала она, выступая перед избирателями.
По ее словам, когда полицейские отказывали ей, она говорила им, что права человека не касаются людей, которые ведут себя как демоны: "Их головы надо отрубать, как голову Раваны".
Справка: Равана - это злой повелитель демонов-людоедов в индуистской мифологии.