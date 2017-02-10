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Министр из Индии приказывала "пытать насильников"

Киев • УНН

 • 9104 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Министр водных ресурсов Индии Ума Бхарти заявила, что приказывала полиции пытать подозреваемых в изнасиловании и заставляла их умолять о жизни, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Министр из Индии приказывала "пытать насильников"

По словам У.Бхарти, министра водных ресурсов, она говорила женщинам, которые заявляли об изнасиловании, смотреть, как обвиняемых мужчин подвешивают вверх ногами.

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"Насильников надо подвергать пыткам на глазах их жертв, пока они будут умолять о прощении", - сказала она.

У.Бхарти рассказала об этом во время кампании по поддержке местного политика в городе Агра, штат Уттар-Прадеш.

Она вспомнила о печальном случае, когда в июле 2016 мать и дочь стали жертвой группового изнасилования в Буландшахри, заявив, что власти Уттар-Прадеш не смогли добиться справедливости для жертв.

"Насильников надо подвешивать вниз головой и бить, пока с них не слезет кожа", - сказала министр.

"А еще в их раны надо втирать соль и перец, чтобы они кричали. А матери и сестры должны смотреть на это, чтобы видеть, чем все закончилось", - добавила она.

По словам У.Бхарти, когда она была главным министром штата Мадхья-Прадеш, начиная с 2003 года, то придерживалась тех же взглядов.

"Я говорила полицейским, чтобы подвешивали насильников вверх ногами и били их так сильно, чтобы те кричали. А женщинам я говорила смотреть на это через окна в полицейском участке", - рассказала она, выступая перед избирателями.

По ее словам, когда полицейские отказывали ей, она говорила им, что права человека не касаются людей, которые ведут себя как демоны: "Их головы надо отрубать, как голову Раваны".

Справка: Равана - это злой повелитель демонов-людоедов в индуистской мифологии.

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