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Міністр з Індії наказувала "катувати ґвалтівників"

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Міністр водних ресурсів Індії Ума Бхарті заявила, що наказувала поліції катувати підозрюваних у зґвалтуванні і змушувала їх благати про життя, передає УНН з посиланням на ВВС.

Міністр з Індії наказувала "катувати ґвалтівників"

За словами У.Бхарті, міністра водних ресурсів, вона казала жінкам, які заявляли про зґвалтування, дивитися, як обвинувачуваних чоловіків підвішують догори ногами.

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"Ґвалтівників треба піддавати тортурам на очах їхніх жертв, аж поки вони благатимуть про прощення", - сказала вона.

У.Бхарті розповіла про це під час кампанії з підтримки місцевого політика в місті Агра, штат Уттар-Прадеш.

Вона згадала про сумновідомий випадок, коли в липні 2016 року матір і донька стали жертвою групового зґвалтування у Буландшахрі, заявивши, що влада Уттар-Прадеш не змогла домогтися справедливості для жертв.

"Ґвалтівників треба підвішувати головою донизу і лупити, поки з них злізе шкіра", - сказала міністр.

"А ще в їхні рани треба втирати сіль і перець, щоб вони кричали. А матері й сестри мають дивитися на це, щоб бачити, чим усе закінчилося", - додала вона.

За словами У.Бхарті, коли вона була головним міністром штату Мадх'я-Прадеш, починаючи з 2003 року, то дотримувалася тих самих поглядів.

"Я казала поліціантам, щоб підвішували ґвалтівників догори ногами і били їх так сильно, щоб ті волали. А жінкам я казала дивитися на це через вікна в поліційній дільниці", - розповіла вона, виступаючи перед виборцями.

За її словами, коли поліціанти заперечували їй, вона казала їм, що права людини не стосуються людей, які поводяться як демони: "Їхні голови треба відрубувати, як голову Равани".

Довідка УНН: Равана - це злий повелитель демонів-людожерів в індуїстській міфології.

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