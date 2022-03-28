Министр внутренних дел Денис Монастырский наградил бойца КОРДа огнестрельным оружием
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. За добросовестную службу, отвагу и смелость во время выполнения боевых задач глава МВД вручил полицейскому снайперскую винтовку. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение МВД в Telegram.
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"Грамоты сейчас имеют конкретный калибр. Горжусь вашим мужеством! Приятно вручать такую вещь человеку, который знает, как ею пользоваться. Пусть служит и помогает уничтожать врага", - отметил Денис Монастырский.