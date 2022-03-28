Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський нагородив бійця КОРДу вогнепальною зброєю
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. За сумлінну службу, відвагу та сміливість під час виконання бойових завдань очільник МВС вручив поліцейському снайперську гвинтівку. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення МВС в Telegram.
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"Грамоти зараз мають конкретний калібр. Пишаюся вашою мужністю! Приємно вручати таку річ людині, яка знає, як нею користуватись. Нехай служить і допомагає нищити ворога", - зазначив Денис Монастирський.