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Министр соцполитики заверила, что выплаты больничных и декретных продолжаются

Министр соцполитики заверила, что выплаты больничных и декретных продолжаются

Киев  •  УНН

 • 10039 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Министр социальной политики Юлия Соколовская заверила, что выплаты больничных и декретных не прекращались и они будут и в дальнейшем. Об этом она рассказала в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

Так, она заверила, что сбоев в выплатах не будет.

“Выплаты на самом деле продолжаются и все движется”, — рассказала Соколовская.

Она также отметила, что на этой теме было куча манипуляций на прошлой неделе, в то время как деньги есть и были.

“Деньги есть, они и были. Как формируются деньги Фонда соцстраха. Это единый социальный взнос, которые все платят. То есть средства формируют ежедневно поступают в Фонд пенсионного и социального. От начале января эти поступления превышали плановые. У нас были дополнительные поступления, не были технически внесены в сам бюджет. Вчера мы на правительстве приняли постановление, которым изменения сам бюджет, увеличили доходы на эту сумму, поступающей сверх плана”, — рассказала министр.

Напомним, 27 ноября, на заседании правительства были внесены изменения в постановление Кабинета Министров Украины “Об утверждении бюджета Фонда социального страхования Украины на 2019 год”. Бюджет Фонда соцстраха на этот год увеличился более чем на 1 млрд грн.

Как ранее сообщал, между Минсоцполитики и Фондом соцстраха произошел конфликт после того момента, как последние приостановили выплаты больничных и декретных. В Фонде соцстраха отметили, что финансирование временно не производится в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению, утвержденным бюджетом Фонда.

В свою очередь, в Минсоцполитики заверили, что соцстрах имеет деньги на больничные и декретные.

После чего, Евгений Баженков 21 ноября подписал соответствующие документы для полного восстановления всех выплат материального обеспечения.

Украинские Национальные Новости

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