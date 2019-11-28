Міністр соцполітики запевнила, що виплати лікарняних та декретних продовжуються

Так, вона запевнила, що збоїв у виплатах не буде.

“Виплати насправді продовжуються і все рухається”, — розповіла Соколовська.

Вона також зазначила, що на цій темі було купа маніпуляцій минулого тижня, у той час як гроші є і були.

“Гроші є, вони і були. Як формуються гроші Фонду соцстраху. Це єдиний соціальний внесок, які всі сплачують. Тобто кошти формують щодня, надходять до Фонду пенсійного та соціального. Від початку січня ці надходження перевищували планові. У нас були додаткові надходження, які не були технічно внесені в сам бюджет. Вчора ми на уряді ухвалили постанову, якою зміни сам бюджет, збільшили доходи на цю суму, яка надходить понад планом”, — розповіла міністр.

Нагадаємо, 27 листопада, на засіданні Уряду були внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження бюджету Фонду соціального страхування України на 2019 рік”. Бюджет Фонду соцстраху на цей рік збільшився більш ніж на 1 млрд грн.

Як раніше повідомляв УНН, між Мінсоцполітики та Фондом соцстраху стався конфлікт після того моменту, як останні призупинили виплати лікарняних та декретних. У Фонді соцстраху відзначили, що фінансування тимчасово не здійснюється у зв’язку із закінченням кошторисних призначень за зазначеним напрямом, що затверджені бюджетом Фонду.

Своєю чергою, у Мінсоцполітики запевнили, що соцстрах має гроші на лікарняні і декретні.

Після чого, Євген Баженков 21 листопада підписав відповідні документи для повного відновлення всіх виплат матеріального забезпечення.