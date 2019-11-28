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Актуальне
Бюджет Фонду соцстраху на цей рік збільшився більш ніж на 1 млрд грн

Бюджет Фонду соцстраху на цей рік збільшився більш ніж на 1 млрд грн

Київ • УНН

 • 18099 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Учора, 27 листопада, на засіданні Уряду були внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження бюджету Фонду соціального страхування України на 2019 рік". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Фонду соцстраху.

"27 листопада на своєму засіданні Уряд вніс зміни до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження бюджету Фонду соціального страхування України на 2019 рік" від 16.01.2019 року № 16", - йдеться у повідомленні.

Так, видатки Фонду за напрямом матеріального забезпечення та соціальних послуг збільшено на 1,37 млрд гривень, загалом вони складають 14,344 млрд грн проти 12,974 млрд грн у початковій редакції.

"Доходи Фонду з урахуванням залишку коштів на початок року визначено в розмірі 24,669 млрд гривень, що більше на 1,37 млрд гривень. Корегування розміру доходів Фонду пов’язано, зокрема, із перевиконанням плану по сплаті ЄСВ страхувальниками", - повідомили у Фонді.

Раніше, Мінсоцполітики вже повідомляв про збільшення бюджету Фонду.

Нагадаємо, Фонд соцстраху, 20 листопада, призупинили виплати лікарняних та декретних. У Фонді соцстраху відзначили, що фінансування тимчасово не здійснюється у зв’язку із закінченням кошторисних призначень за зазначеним напрямом, що затверджені бюджетом Фонду.

Проте у Міністерстві соціальної політики прокоментували призупинення виплат лікарняних та декретних, заявивши, що поширена у ЗМІ інформація не відповідає дійсності. У Міністерстві додали, що залишки на рахунку Фонду соціального страхування становлять 429,4 млн грн, що є достатнім для здійснення необхідних поточних виплат.

У Фонді соцстраху заявили, що вирішуватимуть питання про поновлення виплат лікарняних та декретних на позачерговому засіданні 26 листопада, проте намагатимуться вирішити питання раніше.

Своєю чергою, у Мінсоцполітики знову запевнили, що соцстрах має гроші на лікарняні і декретні.

Після чого, Євген Баженков 21 листопада підписав відповідні документи для повного відновлення всіх виплат матеріального забезпечення.

Українські Національні Новини

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