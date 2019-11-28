Бюджет Фонду соцстраху на цей рік збільшився більш ніж на 1 млрд грн

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Учора, 27 листопада, на засіданні Уряду були внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження бюджету Фонду соціального страхування України на 2019 рік". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Фонду соцстраху.