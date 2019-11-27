Уряд виділив понад мільярд гривень на лікарняні та декретні

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Кабінет міністрів сьогодні на засіданні збільшив бюджет Фонду соціального страхування на 1,4 млрд грн у 2019 році для виплати лікарняних та інших виплат. Про це УНН повідомили у пресслужбі Мінсоцполітики.

"Сьогодні Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Міністерства соціальної політики і збільшив бюджет Фонду соціального страхування на 1,4 млрд грн у 2019 році", - вказали у міністерстві.

Як зазначається, це відбулося за рахунок додаткових надходжень єдиного соціального внеску, які отримує Фонд щомісячно із січня.

"Ці кошти будуть спрямовані на збалансування Фонду та виплати за лікарняними листами, допомогу при вагітності та пологах та виплати на поховання", - додали у відомстві.

Відповідне рішення "Про внесення змін до бюджету Фонду соціального страхування України на 2019 рік" було прийняте на засіданні КМУ 27 листопада.

Раніше Омбудсмен Денісова повідомила про понад 1 млрд грн заборгованості за лікарняні.

Нагадаємо, між Мінсоцполітики та соцстрахом стався конфлікт після того моменту, як останні призупинили виплати лікарняних та декретних. У Фонді соцстраху відзначили, що фінансування тимчасово не здійснюється у зв’язку із закінченням кошторисних призначень за зазначеним напрямом, що затверджені бюджетом Фонду.

Своєю чергою, у Мінсоцполітики запевнили, що соцстрах має гроші на лікарняні і декретні.

Після чого, Євген Баженков 21 листопада підписав відповідні документи для повного відновлення всіх виплат матеріального забезпечення.

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