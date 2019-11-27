Уряд виділив понад мільярд гривень на лікарняні та декретні

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Кабінет міністрів сьогодні на засіданні збільшив бюджет Фонду соціального страхування на 1,4 млрд грн у 2019 році для виплати лікарняних та інших виплат. Про це УНН повідомили у пресслужбі Мінсоцполітики.